إيرلندا تعلن تقديم مساعدات إضافية لغزة بقيمة 13 مليون يورو

أعلنت إيرلندا عن تخصيص 13 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

وأعلنت الحكومة الإيرلندية عن حزمة مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو.

وقال مايكل مارتن وزير الخارجية الإيرلندي، أمام البرلمان، إن الحكومة الإيرلندية قررت تخصيص "حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو"، تضاف إلى 16 مليون يورو رصدتها إيرلندا خلال العام الحالي لإعانة الفلسطينيين في إطار برنامج مساعدات يتم صرفها عبر وكالات الأمم المتحدة.

وناشد مارتن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة على زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين، مشددا علي أن "هذه أزمة لا يمكن أن تنتظر".