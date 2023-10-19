بالفيديو.. «عروس الصعيد» تنتفض بالميادين تضامنًا مع أهالي غزة

تظاهر الآلاف من مواطني محافظة المنيا، أمس الأربعاء، بميادين محافظة المنيا وميدان بالاس؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية على قطاع غزة، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية .

وشارك في المظاهرات طلاب الجامعات والشباب وعدد من الأحزاب من بينها مستقبل وطن وحماة الوطن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.



وردد المشاركون في المظاهرات هتافات دعم وتأييد لفلسطين، رافعين أعلام مصر وفلسطين وطاف المتظاهرون بعلم مصر بميدان بالاس.

هذا وقامت إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني بوسط قطاع غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك.



وأدانت جمهورية مصر العربية ، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

ويأتى ذلك حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.