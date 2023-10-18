"سباي نت" برنامج تجسس خفي يسرق البيانات الخاصة

في تطور جديد ظهر برنامج "سباي نت" الأكثر ذكاءا من معظم تطبيقات برامج التجسس، حيث إنه لا يترك أي أثر لنفسه، ما يجعل من الصعب اكتشافه.



لا يظهر التطبيق حتى على الشاشة الرئيسية أو علامة تبويب التطبيقات الحديثة. بمجرد تثبيته، يمكن للتطبيق الوصول إلى كل شيء تقريبا على الهاتف، بما في ذلك سجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة والتخزين الداخلي وسجلات الكاميرا، ويمكنه أيضًا تسجيل المكالمات الصوتية، ما يجعله أحد أخطر تطبيقات برامج التجسس.



شيء خطير آخر حول "سباي نت" هو أنه يمكن تشغيله من مصدر خارجي. وفقا للتقارير، بمجرد التثبيت، يكون من الصعب جدا إزالة هذا التطبيق من الهاتف، وقد يضطر المستخدم إلى إعادة ضبط الهاتف بالكامل لإلغاء تثبيت التطبيق من الجهاز.



ومن الضروري عدم تحميل تطبيقات الطرف الثالث إلا في حالة الضرورة القصوى، وينصح دائما بتثبيت آخر تحديثات البرامج، وعدم النقر فوق رابط من رقم غير معروف عبر الرسائل القصيرة، أو أي من منصات المراسلة الفورية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.