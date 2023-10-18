سولاف درويش: داعمون للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

أعلنت د.سولاف درويش،وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية،عن دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية ،وعدم السماح بتصفيتها عن طريق تهجير أهلها ،وتأكيده حرص الدولة المصرية الحفاظ على الحق الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة ،وأيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة وتهجير بمخالفة كل القوانين والمواثيق الدولية .

وأشادت بالموقف المصري الذي رفض مرور الأجانب من المعبر إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية.

وقالت د. سولاف درويش أن الشعب المصري مستعد الأن لتلبية نداء قائده بالخروج بالملايين لرفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على يد الاحتلال وأعوانه ،مستنكرة المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني أمس الثلاثاء، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيدً ومئات الجرحى،وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من العدوان منذ عام 2006،حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الجديد حتى الأن نحو 3000 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1500 جريح في الضفة الغربية،وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل دولي عاجل من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإيقاف النزيف الفلسطيني على يد الاحتلال.