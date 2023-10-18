خاص..عماد البناني: انتخابات الزمالك فى موعدها والتأجيل شائعات

كشف الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد أن الكلام عن تأجيل موعد انتخابات الزمالك المزمع عقدها بعد غد الجمعة كلام عار تماماً من الصحة .

وقال البناني ان ما يردده البعض حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب مايحدث حالياً على الأراضي الفلسطينية من أحداث مؤسفة واعتداءات وحشية من جانب جيش الاحتلال تجاه الأشقاء في فلسطين لن يغير موعد الانتخابات الذى تم تحديده منذ فترة طويلة وكلنا مع الشعب الفلسطينى ندعمه بقوة وان شاء الله النصر سيكون حليف الفلسطينيين

وشهدت الساعات القليلة الماضية تردد شائعات قوية تؤكد تأجيل انتخابات الزمالك وهو ماتم نفيه تماماً من جانب المسؤول الأول عن ادارة النادي الأبيض خلال هذه الفترة التى تسبق العملية الانتخابية.

كان الدكتور عماد البناني قد نفي تقاضيه أى مليم نظير رئاسته للجنة الثلاثية .

وقال البناني خلال تصريحات خاصة لـ “البوابة سبورت” إنه وافق على توليه هذه المهمة لحرصه الشديد على مصلحة الوطن والعبور بنادي الزمالك العريق لبر الأمان .

واوضح أن الثنائي أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وافقا أيضا على العمل متطوعين ولم يتقاضيا أى مليم .

وأضاف البناني قائلا اللجنة الثلاثية تعمل ليل نهار وعلى تواصل مستمرعلى مدار الـ24 ساعة لتخطي اى عقبة يتعرض لها النادي قبل الانتخابات مؤكداً أن مهمته ستنتهى رسمياً عقب انتهاء العملية الانتخابية المزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري .