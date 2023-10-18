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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 64688 مخالفة مرورية

خلال 24 ساعة عن ضبط
خلال 24 ساعة عن ضبط 64688 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال اـ24 ساعة الماضية عن ضبط 64688 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (13331) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (920) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (27) مخالفة موقف عشوائى.
(1448) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (9) مخالفات شروط التراخيص.
 (14) مخالفة دراجات نارية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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خلال 24 ساعة عن ضبط 64688 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة مخالفة تجاوز السرعة المقررة
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