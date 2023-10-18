وقفة تضامنية لأهالي المنوفية دعمًا للشعب الفلسطيني (صور)

نظم العشرات من أهالى محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى من القضية الفلسطينية، منددين بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة، حاملين العلم الفلسطينى ولافتات تنديد بقتل الأطفال داخل مستشفى المعمدانى.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: “إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حركة حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر”.

IMG-20231018-WA0046

IMG-20231018-WA0040

IMG-20231018-WA0037

IMG-20231018-WA0038