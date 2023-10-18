برلماني: منح الرئيس تفويضا شعبيا بكافة الصلاحيات للتعامل مع الأزمة الفلسطينية خلال جلسة الغد

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان سيمنحون الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الجلسة الطارئة غدا تفويض شعبي بكافة الصلاحيات للتعامل مع العدوان الاسرائيلي علي غزة.

وأكد لاشين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب المصري وأعضاء البرلمان لديهم ثقة مطلقة في القيادة السياسية الحكيمة، والتي أعلنت صراحة انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، وأكدت انه لن يسمح بتهجير الفلسطينين.

وأكد أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ ويوجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط أحمر.

وانتقد لاشين، الانحياز الكامل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن علي بايدن مراجعة سياساته المتغطرسة، خاصة أن ما تفعله اسرائيل يتنافي مع حقوق الإنسان وتنتهك كافة القوانين الدولية.

وأشار إلي أن تهجير المواطنين الفلسطينين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الإردن؛ والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس.