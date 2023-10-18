تجديد الثقة للدكتور عبدالرازق دسوقي رئيسًا لجامعة كفرالشيخ

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهورى بتجديد الثقة للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ لفترة جديدة.

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة، مشيداً بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواصلة تحقيق تطلعات الشعب المصري في جميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة جهود التنمية المستدامة لرفعة مصرنا الحبيبة، مؤكداً أن هذه الثقة تزيد من تحمله المسئولية تجاه جامعة كفر الشيخ، ومواصلة العمل لتصبح في المكانة التي تستحقها بين مصاف الجامعات العالمية.

كما وجه رئيس الجامعة، رسالة شكر وتقدير لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مطالباً جميع القيادات باستمرار العمل وتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الإدارات خلال الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بالجامعة ومواصلة النجاح على مستوى جميع القطاعات الجامعية.