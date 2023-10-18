عميد "الزراعة" بجامعة الفيوم يشهد المؤتمر العلمي لقسم الاقتصاد الزراعي

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، المؤتمر العلمي لقسم الاقتصاد الزراعي، بحضور الدكتور جمال الجارحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة متولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد العاطي محمد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة هناء هواري رئيس مجلس قسم الاقتصاد الزراعي، ورؤساء القسم السابقين واعضاء هيئة التدريس، وعدد من ممثلي الجهات المعنية واصحاب سوق العمل، والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء، بالكلية.

وأشاد الدكتور محمود عبد الفتاح بمجهودات قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة باعتباره من الأقسام الرائدة والمتميزة سواء علي مستوي أعضاءه من هيئة التدريس او الطلاب، مؤكدًا أن الكلية تشهد تطورات متعددة خلال الفترة الحالية حيث انه يوجد عدد من البرامج الجديدة مثل برنامج البساتين والاستزراع السمكي والمحميات وسلامة الغذاء وغيرها من البرامج في مراحلها النهائية من الاعداد والتجهيز، الأمر الذي يدفع العديد من الطلاب للالتحاق للدراسة بالكلية.

وأكد أنه حرصا على مواكبة التطورات العالمية بالقطاع الزراعي فإن الكلية تهتم بتحديث المقررات الدراسية واتاحة موضوعات وتخصصات جديدة اكثر تطورا وخاصة التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتعامل الجيد مع الحاسب الآلي وكذلك ضرورة ربط الناحية العلمية والاكاديمية والتدريسية، بالواقع الفعلي والعملي كما ان الكلية تحرص علي إتاحة الفرصة للطلاب بالاحتكاك الفعلي بسوق العمل والاستفادة من المعلومات والخبرات التي توفرها الكلية للطلاب للحصول علي فرص افضل تدريبيا ومهنيا .

كما اكد ا.د جمال الجارحي أن كلية الزراعة تمد يد العون وتوفر كافه اوجه الدعم للطلاب موجها اياهم بضرورة التواصل والاستفادة من الدورات التدريبية وورش العمل التي يتم توفيرها ، وكذلك ضرورة التواصل بأصحاب الخبرات الذين تحرص الكلية علي استضافتهم بشكل مستمر ، والسعي الدائم لاستمرار التعليم الذاتي والتمتع بالمعلومات العلمية والتطبيقية ، مما يعمل علي صقل قدرات ومهارات الطلاب ويعمل علي توفير الكثير من فرص التدريب والتوظيف لهم.

وأضاف الدكتور جمال فرج أن الكلية تحتوي علي عدد من الوحدات، منها وحدتي التدريب، ومتابعة الخريجين، والتي يستطيع الطلاب والخريجين من خلالهم الحصول علي التدريب اللازم والاحتكاك الجيد بسوق العمل مما يجعله قادر علي الحصول علي فرص عملية بشكل أفضل.

وتابع أن قسم الاقتصاد الزراعي يعمل علي اعداد مهندس زراعي يمتلك الخبرات والمعارف والمهارات الزراعية والاقتصادية بما يتواكب مع التطورات المحلية والعالمية واحتياجات المجتمع في كافة المجالات، وكذلك القدرة علي نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة الي المزارعين وتطوير اساليب إدارة الموارد الزراعية للنهوض بمستوى المعيشة وتوظيف الطاقات البحثية للمساهمة في تطوير كفاءة الانتاج الزراعي .

كما أوضح الدكتور عبد العاطي محمد أن كلية الزراعة تحرص علي اعداد ما يلزم من تجهيزات وخطوات اجرائية لتحقيق المستوي المتميز الذي يليق بها، وذلك من خلال السعي الدؤوب للحفاظ علي الاعتماد المؤسسي والحصول علي الاعتماد البرامجي مما يعمل علي رفعة شأن الكلية وتطوريها علي النحو الجيد .

كما أشارت الدكتورة هناء هواري ان المؤتمر العلمي لقسم الاقتصاد الزراعي يهدف الي تحقيق التواصل الدائم مع أساتذة القسم وكذلك التواصل اللازم بين الطلاب وممثلي الجهات المعنية واصحاب سوق العمل وذلك من خلال اللقاءات والتدريبات الميدانية التي لها أبلغ الأثر في رفع كفاءة الطلاب وتميزهم.

وأوضحت أن من أهداف المؤتمر أيضا استعراض مبادرات ومشروعات تخرج الطلاب لتكون بمثابة حافز ودافع للتفوق والنجاح لغيرهم من الطلبة والطالبات، كما يقوم المؤتمر باستطلاع اراء المعنيين وذوي الخبرات، للتعرف علي متطلبات وتطورات اسواق العمل، لتحقيق الربط المطلوب بين المقررات الدراسية والفرص المهنية والتدريبية للطلاب ليصبحوا قادرين علي المنافسة وريادة الأعمال.

ويذكر أنه تم في ختام المؤتمر تكريم واهداء شهادات تقدير لرؤساء القسم السابقين، وضيوف المؤتمر وذلك تقديرا لمشاركتهم الفعالة في انشطة واعمال القسم .

كما تم تكريم الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة، والطلاب المتفوقين بالقسم وكذلك تكريم الطلاب المتميزين في النواحي الإبداعية والانشطة الطلابية.

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