رغم اعتراف تل أبيب.. بايدن: حماس وراء قصف مستشفى المعمداني.. وأنا هنا لدعم إسرائيل

اتهم الرئيس الأمريكي جون بايدن، خلال وجوده في عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب، حركة حماس الفلسطينية بالوقوف وراء قصف مستشفى المعمداني.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، اليوم الأربعاء، أن أعمال حركة حماس الفلسطينية تشبه أعمال تنظيم داعش.

وأوضح بايدين: “أنا هنا لدعم إسرائيل وهي تدافع عن نفسها أمام حماس”.

كان هنانيا نفتالي، المتحدث الرسمي الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، مساء أمس، بضرب المستشفى لاعتقادهم بأنه يؤوي قاعدة لحركة حماس.

وأرفق تغريدته هذه بصورة للنيران تشتعل في المستشفى بعد الضربة، إلا أنه عاد وحذفها سريعا لاحقاً، واستبدلها بتوضيح زعم فيه أن خطأ حصل، إذ كتب مبررا أنه شارك تقريرا من وكالة "رويترز" ادعى كذباً أن إسرائيل قصفت المستشفى.