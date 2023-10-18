الكشف على 157 مواطنا ضمن «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» بالزعفرانة

كلف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب رئيس قرية الزعفرانة، اليوم، بمتابعة اعمال القافلة الطبية الدورية بالقرية والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقافلة الطبية بالمدينة لتقديم افضل خدمة طبية المواطنين.

وأكد قيام القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الزعفرانة بتقديم الخدمات الطبية لاهالى قرية الزعفرانة وعرب عايش، على مدار يومين، وتم إجراء الكشف الطبي على (157) مواطن وتقديم العلاج بالمجان على النحو ( عدد 54 باطنة – عدد 42 جراحة – عدد 9 نسا – عدد 37 أطفال – عدد 15 أسنان) .

فيما قامت إدارة محو الأمية بالوحدة المحلية باستكمال أعمال حصر المواطنين المتسربين من التعليم لمساعدتهم فى الالتحاق بفصول محو الأمية.

ويأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

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