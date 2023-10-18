ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 157 مواطنا ضمن «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» بالزعفرانة

مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالزعفرانه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب رئيس قرية الزعفرانة، اليوم، بمتابعة اعمال القافلة الطبية الدورية بالقرية والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقافلة الطبية بالمدينة لتقديم افضل خدمة طبية المواطنين.

وأكد قيام القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الزعفرانة بتقديم الخدمات الطبية لاهالى قرية الزعفرانة وعرب عايش، على مدار يومين، وتم إجراء الكشف الطبي على (157)  مواطن وتقديم العلاج بالمجان على النحو ( عدد 54  باطنة – عدد 42 جراحة – عدد 9 نسا – عدد 37 أطفال – عدد 15 أسنان) .

فيما قامت إدارة محو الأمية بالوحدة المحلية باستكمال أعمال حصر المواطنين المتسربين من التعليم لمساعدتهم فى الالتحاق بفصول محو الأمية.

ويأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

FB_IMG_1697613604018
FB_IMG_1697613604018
FB_IMG_1697613600072
FB_IMG_1697613600072
FB_IMG_1697613597403
FB_IMG_1697613597403
FB_IMG_1697613594633
FB_IMG_1697613594633
ads
١٠٠ مليون صحة رئيس مدينة رأس غارب فصول محو الأمية مبادرة حياة كريمة
ads