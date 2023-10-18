بالصور.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لبطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث لبطولة العالم للشطرنج للناشئين، التي تقام لأول مرة في مصر وتستضيفها الصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة السلام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتضم البطولة ست فئات (بطولة تحت 8 سنوات، وبطولة تحت 8 سنوات للفتيات، وبطولة تحت 10 سنوات المفتوحة، وبطولة تحت 10 سنوات للفتيات، وبطولة تحت 12 سنة المفتوحة، وبطولة تحت 12 سنة للفتيات)، 502 لاعبة شابة يمثلون 66 اتحادًا وطنيًا، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كان اللوء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، نائبًا عن اللواء خالد فودوة، محافظ جنوب سيناء، قد حضر حفل الافتتاح مساء أمس الاثنين، وهشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، ومدير المهام الخاصة في الاتحاد الدولي للشطرنج أكاكي ياشفيلي، والنائب رامي جلال، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الذي خاطب المشاركين في كلمات قصيرة وتمنى لهم حظًا سعيدًا.

كان محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، قد أكد لـ"البوابة نيوز" جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة جميع المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.

وأشار «فتحي» إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعدها أمنا قوميا.

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