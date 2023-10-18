إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بمشاركة العديد من الفلسطينيين في إضراب بمحافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، في ظل دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في كافة الخطوط، وكانت حركة الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.