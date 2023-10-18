الرئيس الفلسطيني: لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن فلسطين لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب ، كما أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة لن تغتفر ولن تمر بدون حساب.

وأكد أبو مازن أن الشعب الفلسطيني لن يهجر ودعا الجميع للوحدة والتلاحم وأنه من الضروري

أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولكن أمريكا لا تريد ذلك، وأن للعالم الصامت أن يتألم ويتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

كما أكد الرئيس الفلسطيني أن الفلسطينيين لن يرحلوا عن أراضيهم والماضي لن يتكرر مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى أرض الوطن على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى.