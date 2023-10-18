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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني: يجب أن يتوقف العدوان على شعبنا ولكن أمريكا لا تريد

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء،على ضرورة  أن يتوقف فورًا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولكن أمريكا لا تريد، جاء ذلك خلال كلمة له بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة قصف مستشفى المعمداني واستشهد على إثر القصف مئات الضحايا الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى أرض الوطن على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى.

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