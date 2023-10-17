دبلوماسي روسي: روسيا مستعدة لمناقشة قضية الحبوب داخل منظمة الفاو

أكد الممثل الروسي الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، إيجور جولوبوفسكي، استعداد بلاده لمناقشة القضايا المتعقلة بإمدادات الحبوب ونقصها في السوق الدولية.

وأوضح جولوبوفسكي – حسبما أوردت وكالة أنباء روسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا على استعداد لإثارة مسألة العقوبات “غير القانونية” داخل منتدى الغذاء العالمي الذي يعقد حاليا بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تتسبب في حجب تسليم الأغذية الروسية، على حد قوله.

كما شدد الدبلوماسي الروسي على أنه لا يوجد نقص في الغذاء، بما في ذلك الحبوب، في السوق الدولية، على الرغم من أن الوضع فيما يتعلق بالأمن الغذائي لا يزال يثير المخاوف.

وأشار جولوبوفسكي أيضا إلى أنه “لا توجد خطط لإجراء اتصالات أو محادثات خاصة حول موضوع إمدادات الحبوب على منصة الفاو، معربا في هذا الإطار عن استعداده لتبادل الآراء بشكل هادف مع جميع الأطراف المعنية.