قافلة مجمع البحوث الإسلامية تجوب مدن محافظة كفر الشيخ

جابت قافلة مجمع البحوث الإسلامية مدن محافظة كفر الشيخ، علي مدار الأيام الماضية برعاية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وإشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عادل عبد الصمد يوسف مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور حسين العزلة مشرف القافلة من مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد زيدان مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، ووجه بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

وقد قامت القافلة بعمل جولات ميدانية بمركز ومدينة بلطيم، حيث تقوم القافلة بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر؛ وذلك من خلال الندوات بالمدارس، والمعاهد، وقصور الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب. وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.