تعرف على حصة تأشيرات الحج للمصريين في 1445هـ

علمت البوابة نيوز، أنه تقرر توزيع حصة مصر من تأشيرات الحج لموسم 1445 هـ، بين الوزارات الثلاث المنظمة "السياحة، الداخلية، التضامن" بأعداد تزيد عن حصص العام السابق.

وتكون حصص الوزارات كالتالي: شركات السياحة 51 ألف تأشيرة حج، وزارة الداخلية 14,500 تأشيرة حج، ووزارة التضامن "الجمعيات" 7500 تأشيرة حج، ويذكر أن النسب الجديدة هي الأعلى لشركات السياحة منذ تفشي جائحة كورونا، وكانت الدولة المصرية قررت تنظيم 40% فقط من حصة التأشيرات المصرية العام الماضي.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء تلقي طلبات قرعة الحج السياحي لموسم 1445 هـ الموافق 2024 ميلادية، وقالت الوزارة إنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 م حتى يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر2023 م بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكل المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.