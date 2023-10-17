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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد فوزهم في الانتخابات.. ننشر تشكيل هيئة المكتب لنقابة أطباء الدقهلية

هيئة مكتب نقابة الأطباء
هيئة مكتب نقابة الأطباء بالدقهلية
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عقد مجلس إدارة نقابة الأطباء الفرعية الجديد اولى اجتماعته البوم الثلاثاء وذلك بعد اعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي واختيار نقيب واعضاء  جدد للمجلس.
جاء ذلك برئاسة الدكتور على توفيق، نقيب أطباء الدقهلية وذلك بحضور الأعضاء الجدد بمقر نقابة أطباء الدقهلية بنادي الأطباء بمدينة طلخا.
وقدم الدكتور على توفيق، نقيب أطلاء الدقهلية، الشكر للمجلس السابق واعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الدقهلية علي ثقتهم بإنتخابه وانتخاب اعضاء جدد آملًا أن يوا جميعًاكون علي قدر الثقة والمسؤلية
وخلال الاجتماع جرى تشكيل هيئة المكتب لنقابة أطباء الدقهلية والتي تمثلت في الدكتور علي توفيق  نقيبًا و الدكتور عبد الناصر البحيرى وكيلًا للنقابة والدكتور أحمد عصام  امينًا عامًا للنقابة والدكتورة عبير عبد القادر.امين الصندوق والدكتور أحمد عياد  الأمين العام المساعد والدكتور محمد صلاح  أمين الصندوق المساعد.
كما جرى خلال الاجتماع تشكيل اللجان النقابية والمقررين لها.

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