"الشريف" يطلع على موقف تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اللواء خالد حمدي مساعد وزير النقل، واللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، والمهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للوقوف على آخر مستجدات تطوير مشروعات ميناء الإسكندرية.

وثمن اللواء محمد الشريف الجهود التي تقوم بها الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس في دعم جميع المشروعات التنموية في مجال النقل البحري والتي تهدف إلى جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة ميناء الإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتسهيل كافة الإحتياجات اللازمة المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى وذلك لتذليل أى عوائق تظهر أثناء عملية التنفيذ.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمستوى العالمي الذي أصبح يمتاز به ميناء الإسكندرية بفضل تلك المشروعات التي تنفذ، والتي جعلت الميناء من أكثر الموانئ كفاءة في المنطقة، وأصبح بحق "درة الموانئ المصرية على البحر المتوسط".