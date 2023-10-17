انطلاق فعاليات "مبادرة قطار خير التحالف الوطنى" بالشرقية

انطلقت اليوم بمحافظة الشرقية فعاليات "مبادرة قطار خير التحالف" وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى تقديم المحافظة كافة اوجه الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

وثمن محافظ الشرقية مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وما يقدمه من فاعليات ومبادرات تساهم في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيراً إلى أن المجتمع المصري يضم كوادر شبابيه مخلصه استطاعت ان تساهم في تنظيم الفاعليات الخيرية المختلفة مما كان له أثر إيجابي علي المجتمع وخدمة أبنائه.

واناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في استقبال قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعاليات "مبادرة قطار خير التحالف " التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية من أبناء المحافظة في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واحمد الشاطر واحمد العربي مسؤولي تنفيذ ميداني بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الجمعيات والمؤسسات الاهليه المشاركه في المبادرة

تفقد نائب المحافظ القافلة التي تتكون من 8 شاحنات "تريلا" محملة بـ 14 طن من اللحوم المجمدة و6 آلاف كرتونه مواد غذائية ووجبات ساخنة جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات، جواكت مدرسية، واغطية (لحاف- بطانية ) وغيرها من المساعدات والتي تم اصطفافها بأرض محلج القطن بطريق الزقازيق / أبو حماد تمهيدا لتوزيعها على الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كونها تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

ومن جانبه اشار عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الي انطلاق فاعليات القوافل التنموية "قطار خير التحالف، والتي تنفذها مؤسسات العمل الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الشرقية وبمشاركة 20 مؤسسة كبرى من المؤسسات الأهلية والتنموية، وبحضور 4 آلاف متطوع لتكون أكبر فاعلية خيرية تقام على أرض محافظة الشرقية.

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني أن الأسبوع التنموي يشمل تنفيذ قافلة ستر وعافيه رقم 25 بقرية سعود بمركز الحسينية حيث من المقرر تقديم خدمات طبية متنوعة ومساعدات طبية وغذائية لأهالي القرية والقرى التابعة لها كما سيتم تقديم أنشطة فك كرب الغارمين والغارمات والتمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تنظيم كرنفال تثقيفي وترفيهي لأطفال أبناء القرية وكذلك تسليم أجهزة تعويضيه وكراسي متحركة لذوى الهمم واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم.