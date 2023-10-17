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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال 

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظم مركز خدمة الخدمة العامة بجامعة الفيوم، ندوة تعريفية لنشر ثقافة العمل الحر، والتي تأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، وحاضر خلالها حازم حسين جاد مسئول التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وبحضور عدد من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء، بالمكتبة المركزية.

أشارت الدكتورة وفاء يسري إلى أن الندوة هي لقاء تعريفي أولي لمعرفة أوجه الاستفادة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعقبه لقاء آخر لبدء المرحلة الثانية التي تشمل التدريب وذلك بهدف تنمية أفكار العمل الحر لتحسين مصادر الدخل والعمل على تنمية دخل الأسر البسيطة من خلال مشروعات تسهم في أعباء الحياة الأسرية.

ومن جانبه قال حازم حسين إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان في السابق يعرف بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو يعد أحد برامج الرعاية الاجتماعية لتنمية العمل الحر داخل المجتمع، فضلاً عن أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات ويقدم المعاينة والمتابعة والدعم الفني ودراسات الجدوي للمشروع المقدم.

كما أوضح الفرق بين القرض الشخصي والتمويل للمشروعات، وتحدث سيادته عن كيفية تحديد المبلغ المالي ورأس المال للتمويل، وشروط أوجه الصرف للمشروعات القائمة أو الناشئة على حد سواء.

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جامعة الفيوم ندوة نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال أخبار الفيوم الفيوم
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