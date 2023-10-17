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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: أوامر الاحتلال لسكان غزة بالإخلاء ترقى لمستوى "جريمة دولية"

قطاع غزة
قطاع غزة
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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسرى للمدنيين. 

وقالت المُتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني - في بيان صحفي - "نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي".

من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر، مُشيرًا إلى أن مخزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي أربعة أو خمسة أيام فقط. 

جاء ذلك في تصريح صحفي لعبير عطيفة، المُتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط للصحفيين في جنيف. 

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