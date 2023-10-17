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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية بعد إصابة 3 جنود إسرائيلية

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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تجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية مع مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، حيث تستهدف إسرائيل المدنيين، منذ السابع من أكتوبر الجاري، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن قذائف هاون انطلقت من مدن الجنوب اللبناني في اتجاه مستوطنة المطلة، ما تسبب في إصابة 3 جنود إسرائيليين.

يأتي ذلك بعد ليلة دامية شهدت فيها الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفًا متبادلًا بين الجانبين، استمر حتى فجر اليوم، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات وتعرض منازل المدنيين في لبنان للتصدع والقصف المباشر.

كما سارعت سيارات الإسعاف إلى نقل الجرحى إلى مدينة صور في الجنوب، بعدما ألقت إسرائيل القنابل الفسفورية والمضيئة لكشف الطريق، وتسهيل استهداف المدنيين من أبناء الجنوب اللبناني.

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