كولومبيا تسجل موقفين في مرمى العالم لصالح القضية الفلسطينية.. بوغوتا تطرد سفير إسرائيل لديها.. والرئيس الكولومبي للعالم: عاملوا فلسطين معاملة أوكرانيا

سجلت كولومبيا موقفًا مشرفًا تجاه القضية الفلسطينية، بعد أن أعلن وزير الخارجية الكولومبي عن طرد سفير الكيان الإسرائيلي في بلاده، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، ردًا على ممارسات جنود وقادة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يستمر قصف المدنيين من سكان القطاع العزل لليوم التاسع على التوالي.

وفي معرض رد إسرائيل على تصريحات الرئيس الكولومبي غوستاف بيترو، والذي اعتبر أن ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يشبه ما قامت به النازية حيال اليهود، رفضت تل أبيب تلك التصريحات، ما تسبب في طرد السفير الإسرائيلي لدى كولومبيا.

ولم يكن ذلك الموقف لكولومبيا هو الموقف الوحيد لمناصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إذ سبقها موقفًا سجله رئيس كولومبيا أمام منبر الأمم المتحدة منذ 3 أسابيع، حيث أعلن في كلمته التي ألقاها أن هناك "نفاقًا سياسيًا" يمارس على كل الأصعدة، ويعمل زعماء العالم على الكيل بمكيالين تجاه بعض القضايا والأحداث السياسية العالمية.

كلمة بيترو، التي جاءت خلال النقاش الذي دار حول الحرب الروسية على أوكرانيا، شدد خلالها على ضرورة عقد مؤتمري سلام ليس من أجل أوكرانيا وحدها بل من أجل القضية الفلسطينية أيضًا، معتبرًا أن ذلك هو ما سيقود إلى تحقيق سلام عالمي وليس نفاق عالمي، وهذا على حد تعبيره.

وتابع خلال كلمته مؤكدًا على وجود اختلاف كبير في الخطاب السياسي العالمي تجاه القضيتين، وهو ما دعاه لأن يشدد على ضرورة إدانة الحرب في كل مكان في العالم لإنقاذ العالم من الدمار، كما طالب أيضًا بمعاملة فلسطين معاملة أوكرانيا.

وتسائل بيترو عن الاختلاف بين أوكرانيا وفلسطين، وحالة الازدواج الواضحة في تفسير ما يحدث، مطالبًا بضرورة الإسراع في رسم مسار سياسي من أجل إنقاذ حياة المدنيين وإنقاذ الحياة على سطح الكوكب بشكل عام.