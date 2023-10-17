توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الزيات

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وبالتعاون مع جمعية الأورمان معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على450 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى كفور بلشاى، وكفر القصار، وكفر الشيخ على، وعزبة كازولة بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح، أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.