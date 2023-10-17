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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير فلسطين بالجزائر: شعبنا يتعرض لإبادة وتجويع وتعطيش وقتل

فايز أبو عيطة سفير
فايز أبو عيطة سفير فلسطين في الجزائر
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قال فايز أبو عيطة سفير فلسطين في الجزائر، إن بلاده تقدر كل المواقف العربية وتثمنها وتطلب من العرب زيادة ضغوطهم ورفع سقف مواقفهم، مؤكدًا أنها تثمن موقف مصر فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وأضاف "أبو عيطة"، في حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة وتجويع وتعطيش وقتل، موضحًا أنَها تتعرض لضغوط جمة وكبيرة، والجزائريون ينظمون وقفات مستمرة وداعمة لفلسطين، والقيادة الجزائرية لم تتوانَ عن الشعب الفلسطيني على كل المستويات.

وتابع: "نوجه نداءً للأشقاء العرب برفع سقف مواقفهم السياسية في مواجهة الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأن يسعوا عبر كل المحافل الدولية لوقف هذه المجزرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والأهم من ذلك أن يصمد الشعب الفلسطيني على أرضه ويجب فتح خط جوي بري بحري مباشر بأي طريقة لإنقاذ الشعب الفلسطيني".

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مصر فلسطين الشعب الفلسطيني الجزائر
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