حملات ميدانية لكسح مياه الأمطار من شوارع محافظة دمياط

تحركت حملات مكبرة من الوحدات المحلية في القرى والمدن في محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء، لمسح مياه الأمطار من الشوارع؛ حيث إنً جهود الوحدات المحلية مستمرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم .

يذكر أن محافظة دمياط شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس هطول امطار غزيرة على شوارع المحافظة تسبّب في غرق شوارع عدة في المدن والقرى

وتحركت حملات مكبرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط وإشراف ا نواب المدينة والمشرف العام على قطاع النظافة؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تيسير حركة المرور بشوارع المدينة خاصةً بمحيط المدارس والمنشآت التعليمية؛ وجاري استكمال الأعمال.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لكسح تجمعات مياه الأمطار، والتى نتجت عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، فيما كثفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها وقامت بالدفع بالفرق الفنية والمعدات لرفع تجمعات المياه بالشوارع، لمنع تجمعها ببعض المناطق حتى لا تؤدى لعرقلة الحركة المرورية ومنع تأثيرها على حركة المارة.

وأكدت محافظ دمياط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لحين انتهاء تلك الأمطار و تمركز المعدات بالشوارع لرفع أى تجمعات للمياه بشكل دورى.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزات المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.