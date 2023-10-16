غرق قارب مهاجرين شرق اليونان ومصرع 3 أشخاص وإنقاذ 8 آخرين

قال خفر السواحل اليوناني إنه يجري اليوم الإثنين عملية بحث وإنقاذ عقب غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة ساحل جزيرة سيمي الصغيرة بشرق اليونان.

وذكرت السلطات اليونانية أن غرق المركب أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وتم إنقاذ ثمانية آخرين - وفق ما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وقالت السلطات إنها انتشلت جثتي رجلين وامرأة من البحر.. وقال الناجون إنه من المعتقد أن شخصين آخرين على متن القارب تمكنا من الوصول إلى الشاطئ بمفردهما.

وتقوم سفينتان لخفر السواحل وأربعة قوارب خاصة ومروحية تابعة للقوات الجوية بتفتيش المنطقة بحثا عن الشخصين المفقودين.. ولم تعرف على الفور جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وتقع اليونان على أحد أشهر طرق التهريب للأشخاص الفارين من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويستخدم الكثيرون زوارق صغيرة للتوجه من تركيا إلى الجزر اليونانية بالقرب من الساحل التركي، بينما يستخدم آخرون قوارب شراعية أو يخوت أو سفن صيد أكبر للعبور الأطول من تركيا أو شمال إفريقيا إلى إيطاليا، متجاوزين اليونان - على حد قول الصحيفة اليونانية.