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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم: ضبط 241 توصيلة مياه خلسة ومخالفة لشروط التعاقد 

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلن محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الفيوم، بتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي. 

وتمكنت الإدارة العامة للتفتيش بالشركة من ظبط وإزالة ١٢٦ توصيلة مياه خلسة وعدد ١١٥مخالفة لشروط التعاقد(فرق مقايسة) في الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٠/٨ بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد"النجار" أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات لضمان حماية مستحقاتها والحفاظ على مياه الشرب من الاهدار لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. 

وأشار إلى أن تلك الممارسات الغير قانونية  التي يتبعها بعض المواطنين تعرقل برامج وخطط التنمية التى تسعى الشركة لتحقيقها وضياع حقوق الغير فى الحصول على خدمات الشركة.

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