"الصحفيين" تستضيف السفير الفلسطيني بالقاهرة الأربعاء المقبل

أعلن حسين الزناتى، وكيل النقابة ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، عن تنظيم للقاء مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بعد غد الأربعاء بمبني النقابة في الثانية عشر ظهرا.

وأشار الزناتى إلي أن الدعوة التي تقدمت بها النقابة للسفير تأتي في اطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن.

ويتحدث السفير القلسطيني عن آخر التطورات والتداعيات للأحداث الجارية هناك ثم يجرى حوارا مفتوحا مع الزملاء مندوبي الصحف ووسائل الإعلام لكشف حقيقة مايجري علي الأرض. على أن يعد اللقاء الكاتب الصحفى وليد الغمرى.