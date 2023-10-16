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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يزور وكيل وزارة الأوقاف بعد تعرضه لحادث سير

أثناء عودته من الرياض

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يزور وكيل وزارة الأوقا
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زار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مستشفى كفرالشيخ العام للاطمئنان على الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الوقاف بكفرالشيخ، بعد تعرضة لحادث سير أثناء عودته من مركز الرياض، وعلى إثره تم نقله إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج، متمنيًا له الشفاء العاجل.

فيما قدم الشيخ عطا بسيونى، الشكر لمستشفى كفرالشيخ العام على تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف والقيادات التنفيذية.

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