جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل في ريادة الأعمال

نظمت جامعة الفيوم "ورشة عمل عن ريادة الأعمال" والتي حاضر خلالها الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد مدير مكتب ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، وبحضور الدكتورة سناء هارون مدير مجمع مكاتب التايكو وريادة الأعمال بالجامعة، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الإثنين، بالمكتبة المركزية.

أشارت الدكتورة سناء هارون أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال.

وأضافت أنه خلال العام الماضي تقدم الطلاب ب٢٢ مشروعًا ابتكاريًّا إلى مركز التايكو

مؤكدة تقديم الدعم من أجل تعزيز ونشر ثقافة الابتكار لدى طلاب الجامعة، وفكر ريادة الأعمال بينهم، وتشجيعهم على خلق أفكار ابتكارية إبداعية، والبدء في مشروعات رائدة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد أن أكاديمية البحث العلمي تقدم بصفة دائمة العديد من المنح للأفكار المبتكرة لشباب الخريجين ورواد الأعمال مثل منحة "بدايتي" لدعم مشروعات التخرج التي تشمل أفكارًا مبتكرة ترتكز على شروط محددة كحداثة الفكرة وقابليتها للتطبيق وفكرتها الإبداعية، حيث أن فكرة ورؤية ريادة الأعمال بالمقام الأول تهدف إلى إنشاء مجتمع مصري معرفي مبدع ومبتكر ومنتج، وتحويل الفكرة إلى مشروع ملموس يعود بالنفع على صاحب المشروع والمجتمع.

وأضافت أن محاور ريادة الأعمال تبدأ من الطالب بأن يكون صاحب فكرة وحلم وهدف وتطلعات مستقبلية.

كما سلّطت الضوء على سمات رائد الأعمال، وكيفية اختيار المشروعات، ومراحل التفكير التصميمي للأفكار الريادية، وتعريف الشركات الناشئة وأدوات التحليل، وخطط العمل ومراحلها ومتطلبات كل مرحلة منها، وتعريف الطلاب بأهمية دراسة احتياجات العميل بخطوات تطوير فكرة المشروع وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.

هذا وقد تم فتح باب النقاش مع الطلاب للرد على التساؤلات.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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