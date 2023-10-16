أول ظهور لقائمة ملوك الكرنك في الأقصر بعد استنساخها من "اللوفر".. صور

إنجاز جديد ذلك الذي كشف عنه المجلس الأعلى للآثار بمجمع معابد الكرنك، اليوم الاثنين، يُضاف إلى سلسلة إنجازات المجلس، حيث تم الإنتهاء من إعادة تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك بمعبد الآخ منو بمعابد الكرنك، التي تم نقلها إلى متحف اللوفر منذ ما يقرب من قرنين من الزمان .

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمختلف المحافظات المصرية لتحسين التجربة السياحية ولا سيما بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الشتوي، شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر، اليوم، تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك والتي تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم التي تذكر أسماء ملوك مصر العظام وترتيبهم إلى جانب قائمتي أبيدوس وسقارة، وحجر بالرمو، وبردية تورين.

وأضاف وزيري، أنّ مستنسخ قائمة ملوك الكرنك الذي تم تركيبه اليوم، هو أحد المشروعات المهمة التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، نظرا للأهمية التاريخية للقائمة، والمعروضة حاليا بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس منذ نقلها عام 1843، من معبد الآخ منو بالكرنك، لافتا إلى أنّ مستنسخ القائمة تم تركيبه بنفس مكانه الأصلي في المعبد، وهو نموذج طبق الأصل من القائمة الأصلية، وجرى تصنيعه بمصنع كنوز للمستنسخات الأثرية بالوزارة، واستغرق العمل على استنساخه نحو 3 أشهر بواسطة عدد من المرممين المصريين.

فيما قال الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، أن إعادة تركيب المستنسخ من القائمة يساهم بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكرنك بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء، مشيراً إلى أن قائمة الكرنك شيدها الملك تحتمس الثالث، وذكر فيها أسماء أجداده، حيث تحتوي على 61 اسما من ملوك مصر القديمة، تبدأ باسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة من الدولة القديمة، ووالد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة، وتنتهي باسم الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.

وحرص الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على التقاط الصور التذكارية مع المرممين ورجال الآثار الذي عملوا على خروج هذه اللوحة إلى النور مرة أخرى، لتضاف إلى إنجازات المجلس الأعلى للآثار.

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