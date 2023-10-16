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الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يزور السفارة الفلسطينية ويلتقي بالسفير

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‏قام وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب، مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني.

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب، وأعضاء الحزب بالبرلمان وقيادات وكوادر الحزب الذين التقوا بالسفير الفلسطيني دياب اللوح والمستشار الأول  نداء البرغوثي، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة.

و‏أبدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب، موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن غير المستغربة من كافة مكونات الشعب المصري وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية المصرية، كما أثنى على الدور الذي قام به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل خاص، سواءًا في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها من آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية.

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المصري الديمقراطي الاجتماعي السفارة الفلسطينية وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران
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