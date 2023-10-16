محافظ الإسماعيلية يشهد عروضا عسكرية لطلاب المدارس احتفالا بالعيد القومي بمدرسة السادات العسكرية

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، طابور عرض وعرضًا عسكريًا بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين؛ احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة ورئيس قطاع التربية العسكرية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من قيادات التربية العسكرية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتم إلقاء كلمة عن تاريخ محافظة الإسماعيلية النضالي ثم تقديم عرض عسكري ورياضي وطابور عرض من طلاب مدارس التأسيس العسكري بمحافظة الإسماعيلية، تضمن تقديم عروض التعليم العسكري الأولى تحت شعار قوة عزيمة إيمان، بالإضافة لتقديم عرض عسكري للفنون القتالية من مدرسة التكنولوجيا العسكرية، وتلا ذلك عرض للفنون القتالية من مدرستي إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية والزخرفية الفنية.

وأشاد "بشارة" خلال الاحتفالية بمستوى الطلاب وتدريبهم، مُثنِيًا على العروض التي تم تقديمها خلال العرض العسكري، مُتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأكد المحافظ، أن اختيار مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين لإقامة الاحتفال اليوم، يرجع لأنها شهدت اندلاع الشرارة الأولى لثورة شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني في السادس عشر من أكتوبر1951م.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففي 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.