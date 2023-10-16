"البوابة نيوز" ترصد جاهزية المحافظات لموسم فصل الشتاء

جهود مكثفة تبذلها محافظات الجمهورية بلا استثناء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لاحتمالات سقوط أمطار غزيرة، وتتضمن الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء، فالعمل بالمحافظات يجري على قدم وساق لمواجهة أخطار موسم هطول الأمطار والسيول حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ففي محافظة الإسكندرية، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه يتم العمل علي تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد على 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصبا في أنحاء المحافظة، ثم متابعة تطهير وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة، كما تم تنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق، وتتم متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبوء بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وفي سوهاج، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم اتخاذ إجراءات الاستعداد المبكر لمواجهة أى أمطار محتملة خلال فصل الشتاء، وتم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج، بالإضافة إلى المتابعة المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

وأشار رئيس قطاع الصرف الصحى، إلى أنه تم القيام بأعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى، وأن أعمال التطهير تتم باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى، كما تم تجهيز 80 سيارة كسح و39 سيارة نافورى وفاكيوم وكباش و26 باك لودر و42 مضخة نزح مياه و11 سيارة ونش مجهزة و11 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

وفي المنيا، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تجهيز وصيانة 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم بما يضمه من أحداث عارضة، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وفي الشرقية، أعلنت المحافظة عن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء هذا العام ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، بمراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة إضافة إلى استعداد الأماكن الأكثر تعرضا للسيول خاصة منطقة نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، ورفع حالة الاستعداد بمديريات الصحة والدفاع المدني تحسبا لأي اخطار متوقعة وحصر كافة الامكانيات للمستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الاغاثة وامكانيات الجهات المختلفة من معدات ثقيلة حكومية وغير حكومية ومرور دوريات بصفة مستمرة للتأكد من سلامة أعمده الانارة حرصا على حياه المواطنين والتأكيد على وجود فرق طوارئ لصيانة البالوعات وتنفيذ خطط تطهيرها والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، والدفع بسيارات الشفط بمناطق تجمعات المياه وخاصة المناطق الحيوية للحرص على عدم توقف الحركة المرورية بالشوارع ومتابعه نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية وكذلك تنبؤات هيئه الارصاد الجوية لمتابعه موقف السيول والامطار، ومراجعه مدى استعداد غرفه الطوارئ ونظافة مخرات السيول وعدم وجود عوائق بها ومناسيب المياه بالترع والمصارف ومدى توافر عربات الكسح والمعدات الاخرى اللازمة.

وفي الإسماعيلية، أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتطهير بالوعات وشنايش صرف الأمطار مع اختبارها، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول وللتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تحدث، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح.

وفي المنوفية، أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اختبار مدى كفاءة بالوعات المطر بمختلف أنحاء المحافظة، بشأن الاستعداد لموسم الأمطار، وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جميع رؤساء الأفرع بإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء، وأوضح، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء، وأشار رئيس الشركة، إلى أن جميع الأفرع التابعة للشركة قامت بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية وكذلك تغيير بالوعات المطر المتهالكة.

وفي الفيوم، صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية، مؤكداً أن الشركة تقوم بأعمال تطهير لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية لإستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار وصيانة وتجهيز عدد 50 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه عبارة عن عدد 20 سيارة فنطاس كسح بسعة 4 و6 أمتار مكعب و6 سيارات نافوري ضغط عالي و8 سيارات نافوري مدمج و4 سيارات نافوري نقالي و5 سيارة فاكيوم و2 سيارة كباش وعدد 1 سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد 2 بدالة كسح علاوة على توافر 7 سيارات مياه شرب يتم تعبئتها لتغذية المناطق التى قد تتأثر بانقطاع المياه نتيجة الطقس السيئ، وأكد النجار رفع درجة التأهب بادارة الخط الساخن 125 وادارة متابعة الشكاوي وجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة بالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وفي أسوان، واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للإستعداد لمواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة، حيث تم التأكد والإطمئنان على سلامة الأعمال الصناعية بإجمالى 59 عمل صناعى منها 22 سد إعاقة، و14 حاجز ترابى، و23 بحيرة صناعية، وكذلك تطهير الترع والبرابخ ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات بإجمالى 36 مخر صناعى وبطول 131 كم.