محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقد إطمئن المحافظ من المواطنين الذين إلتقى بهم على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 % ، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمي.

مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

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