بالفيديو.. باحثة معهد تكنولوجيا الغذاء تقدم نصائح مهمة عن فوائد المياه

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء، إن 72 % من مساحة كوكب الأرض عبارة عن مياه، والمياه العذبة التي يتنافس عليها الإنسان والحيوان والمياه حوالي 2.5 % ولذلك فأن المياه تعتبر مكون رئيسي للحياة في العالم.

وأضافت "منار" في حوارها لبرنامج " صباح الخير يا مصر " على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن أبرز المشاكل التي تواجها العالم في الفترة القادمة هي مشاكل المياه، ولابد أن تكون متوفرة بشكل أمن وصحي وتتناوله الكائنات الحية بشكل سليم، موضحًا أن الأمم المتحدة اتخذت المياه كشعار لليوم العالمي للغذاء.

وتابعت، أن أكثر من 50 % من جسم الإنسان عبارة عن مياه، وشرب المياه يسهم في زيادة التركيز وزيادة التحصيل الدراسي وتنشيط الدورة الدموية بشكل كبير، موضحة أن المياه تحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان عند 37 درجة مئوية وبالتالي لا يتأثر جسم الإنسان بالبرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة .

وأردفت، الباحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء، أن المياه تخلص الجسم من السموم المختلفة التي تدخل أجسامنا، والمياه مهمة للحفاظ على لزوجة الدم في جسم الإنسان وننصح بشرب المياه باستمرار في فصل الشتاء كي يتم الحفاظ على لزوجة الدم .