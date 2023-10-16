الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق أولى انتصاراتهم على فريق سيمبا التنزاني على ملعبه خلال مواجهة دوري السوبر الأفريقي، وذلك بعدما خاض الفريق الأحمر مباراتين أمام بطل تنزانيا على ملعبه وخسرهم بداية من مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 التي خسرها الأهلي بهدف نظيف ثم مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021 التي خسرها المارد الأحمر أمام بطل تنزانيا بهدف دون رد.

وإجماليا التقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 4 مباريات كانت جميعها في دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي في مباراتين وفاز سيمبا في مثلهما.

وسجل الأهلي في شباك سيمبا 6 أهداف بينما سجل الفريق التنزاني هدفين فقط كان أحدهما بأقدام لاعب الأحمر السابق لويس مكسوني.

وقيد الأهلي 30 لاعباً في قائمة الفريق الأفريقية وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف -علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح- أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - بيرسى تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.

ويتدرب الأهلي اليوم بدون 11 لاعباً دولياً بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي، ويتواجد الثنائي حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبي.