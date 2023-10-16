وزير الدفاع الروسي: مضاعفة عدد طائرات النقل "آن-124" الثقيلة بحلول 2025

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ضرورة مضاعفة عدد طائرات النقل "آن-124/ 100" الثقيلة (روسلان) بحلول عام 2025.

وقال شويجو - أثناء اجتماعه مع إدارة شركة الطائرات الموحدة اليوم الاثنين - إن المقصود بالأمر ليس إنتاج طائرات النقل الثقيلة "آن - 124" التي تعجز صناعتنا الآن عن إنتاجها، مؤكدا البدء في تطوير وإصلاح ومضاعفة طائرات "روسلان" الثقيلة وتزويدها بمحركات "بي دي - 35" القوية الروسية الصنع.

يذكر أن تصنيع وإنتاج طائرات النقل "آن 124"(روسلان) بدأ في الاتحاد السوفيتي، وكانت الطائرة مزودة آنذاك بمحرك "دي - 18 دي" من تصنيع معمل "موتور سيتش" الأوكراني.

كانت أوكرانيا وروسيا تستخدمان تلك الطائرة بنجاح على مدى عشرات سنين.