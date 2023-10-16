حسين هريدي: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح غزة

أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن شارون وحكومته قبلوا خارطة الطريق لكن بتحفظات منها عدم الاعتراف بمبادرة السلام العربية.

قال هريدي خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على "إكسترا نيوز" الذى يقدمه د.محمد الباز مساء الأحد: "ما نراه الآن من تصاعد الأحداث في غزة هو استعادة الردع الاقليمي من وجه نظر أمريكية واسرائيلية، لأن وزير خارجية أمريكا زار اسرائيل أمس واجتمع مع رئيس الحكومة، وأمريكا في هذه الزيارة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح قطاع غزة وأخطر شئ في لقاء وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن برئيس الحكومة الإسرائيلية أن وزير خارجية قوي عظمي يقول إن هنا ليس، فقط بصفتي وزير خارجية أمريكا، إنما بصفتي يهودي صهيوني".

وأضاف: "بذلك ضوء أخضر للاجتياح وتفسيري لذلك أنهم ينتظرون مباحثات مع بلينكن وعلى ضوء هذه المباحثات سيقررون ما هو العمل سيتم اجتياح غزة أما بقاء القوات على الحدود والضوء الأخضر بتحفظ لتقديمه للرأي العام العالمي في الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها، لكن تحافظ علي الأبعاد الانسانية ولا تقوم بقصف المدنيين وفي النهاية تصريح إعلامي، لكن اسرائيل أخذت الضوء الأخضر لاستعادة ما يسمونه في واشنطن وفي تل أبيب الردع الاقليمي إذا تم الاجتياح".