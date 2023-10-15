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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص ٨٤٠ سلخانة ومجزر ومزرعة ماشية في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
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تفقدت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بإدارة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة في دمياط  48 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن و الأسواق العامة و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و المواشي  وأيضآ أعمال النظافة العامة.

وجرى مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات و كما تم معاينة ثلاثة عشر شكاوي و العمل علي اتخاذ الازم حيالها .

وشمل المرور عدد ثلاثمائة واحد و ستون من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي و التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية لضمان صحة و سلامة أبناءنا الطلاب.

كذلك بالنسبة لمجال الرقابة على مياه الشرب تم التفتيش على محطات الشرب و سحب عدد الف مئتين ثمانية و خمسون عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية و معملية، إضافة الي خمسون عينة مياة من المدارس. و خمسة و عشرون عينة من محطات الغسيل الكلوي.

ومرت “السري”  على حمامات السباحة للتأكد من استيفاء الشروط الصحية و سحب عدد أربعة و ثلاثون عينة سواء معملي أو حقلي و تم إرسال جميع العينات للمعمل المشترك للتأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمعايير الصحية ..

كما شملت الجولة ثمان محطات لمياه الصرف الصحي  و أخذ أربع عينات غسيل المرشحات و عشون عينة من مأخذ محطات الشرب وأربع عينات من البحيرات و مثلها من الشواطيء و عينتين من المصارف ، و جري مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية بناء علي نتائج الفحص.

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