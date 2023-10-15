فحص ٨٤٠ سلخانة ومجزر ومزرعة ماشية في دمياط

تفقدت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بإدارة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة في دمياط 48 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن و الأسواق العامة و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و المواشي وأيضآ أعمال النظافة العامة.

وجرى مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات و كما تم معاينة ثلاثة عشر شكاوي و العمل علي اتخاذ الازم حيالها .

وشمل المرور عدد ثلاثمائة واحد و ستون من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي و التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية لضمان صحة و سلامة أبناءنا الطلاب.

كذلك بالنسبة لمجال الرقابة على مياه الشرب تم التفتيش على محطات الشرب و سحب عدد الف مئتين ثمانية و خمسون عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية و معملية، إضافة الي خمسون عينة مياة من المدارس. و خمسة و عشرون عينة من محطات الغسيل الكلوي.

ومرت “السري” على حمامات السباحة للتأكد من استيفاء الشروط الصحية و سحب عدد أربعة و ثلاثون عينة سواء معملي أو حقلي و تم إرسال جميع العينات للمعمل المشترك للتأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمعايير الصحية ..

كما شملت الجولة ثمان محطات لمياه الصرف الصحي و أخذ أربع عينات غسيل المرشحات و عشون عينة من مأخذ محطات الشرب وأربع عينات من البحيرات و مثلها من الشواطيء و عينتين من المصارف ، و جري مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية بناء علي نتائج الفحص.