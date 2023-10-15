عميد الطب البيطري سابقا: إنفلونزا الطيور دخلت مصر عن طريق الاستيراد في عام 2006



قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن إنفلونزا الطيور دخلت مصر عن طريق الاستيراد في عام 2006، حيث انتقلت من بكين للقاهرة من خلال شراء مدخلات صناعة الدواجن ملوثة بفيروس الإنفلونزا ومنذ هذا الوقت غير قادرين على القضاء على هذا المرض.



وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن إنتاج مصر من الدواجن انخفض مع انتشار الإنفلونزا، ولذلك لجأت مصر إلى استيراد الدواجن من البرازيل، وخلال 3 سنوات حققت مصر الاكتفاء الذاتي مرة أخرى.



وأشار إلى أن هناك ضرورة لاختيار المكان المناسب لإنشاء مزارع تربية الدواجن، موضحًا أن تربية الدواجن بالقرب من المنازل خطأ، لأن هذا قد يساعد على نقل العدوى من الطيور التي تتواجد في المنازل، ولذلك هناك ضرورة للابتعاد عن المناطق السكنية.