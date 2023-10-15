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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

اللقاء
اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 2023، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من: المستشار/عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.


ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

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الأمين العام للمجلس الأعلى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير النيابة الادارية
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