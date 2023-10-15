النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 2023، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من: المستشار/عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.



ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

received_763520105693464

received_3109495822516626

received_257039297331244

received_1248200522524617

received_7345779602118155