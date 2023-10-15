قوات جوية أمريكية تشارك فى الهجوم على غزة

ذكرت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد للدخول البري، بعد أن قامت قواته الجوية فى الايام الماضية باصصطحاب قادة الألوية والكتائب الميدانية فى طلعات جوية لرؤية الأماكن التي من المفترض أن يصلوا اليها فى قطاع غزة اثناء الهجوم البري.

وأضافت الصحيفة أن حالة الاستقرار بين الطيارين وأفراد المخابرات والعسكريين تزيد عن 100%، وأن القيادات فى الجيش الاسرائيلي تعمل على تحفيز الجنود لتحقيق أهداف العملية المحتملة في غزة (على حد قولهم)

وأشارت الصحيفة أن القوات الامريكية المتواجدة في إسرائيل تعمل حاليا مع الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بممارسة الدفاع الجوي فى حالات الطؤاري ويعملون جنبا إلي جنب مع نظرائهم فى القوات الجوية الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن نفس هذه القوات الأمريكية المتمركزه فى إسرائيل مارست الدفاع الجوي في حالات الطوارئ مع الجيش الإسرائيلي في الماضي.

وقال رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي فى اليوم للتاسع للحرب على قطاع غزة إن مسؤوليتنا هي دخول غزة وإلحاق أضرار جسيمة بحماس.