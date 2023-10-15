الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت الإدارة أن المتهمين قامو بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.