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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

20 جنيها زيادة جديدة في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد مقدار 20 جنيه في الجرام الواحد بمحلات الصاغة، لليوم الثالث على التوالي ليصل إجمالي زيادة سعر المعدن الأصفر أكثر من 100 جنيه .

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2340 جنيه للبيع و 2360 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2674 جنيه للبيع و 2697 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 2006 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء و عيار 14 نحو1560 جنيه للبيع  و1573 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.72 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء ةو الجنيه اوقية الذهب نحو 83.17 ألف جنيه للبيع و 83.9 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.7  مليون جنيه.

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سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم
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