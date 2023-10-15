20 جنيها زيادة جديدة في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد مقدار 20 جنيه في الجرام الواحد بمحلات الصاغة، لليوم الثالث على التوالي ليصل إجمالي زيادة سعر المعدن الأصفر أكثر من 100 جنيه .

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2340 جنيه للبيع و 2360 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2674 جنيه للبيع و 2697 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 2006 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء و عيار 14 نحو1560 جنيه للبيع و1573 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.72 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء ةو الجنيه اوقية الذهب نحو 83.17 ألف جنيه للبيع و 83.9 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.7 مليون جنيه.