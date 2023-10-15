“السبكى” وسفير اليابان يشهدان توقيع اتفاقية لتدريب مقدمي الخدمة الصحية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين الهيئة وإحدى الشركات اليابانية، وذلك على هامش إحياء اليوم العالمي للصيادلة 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.

ووقع الاتفاقية كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة نيلاي تار، المدير العام للشركة اليابانية .

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون اليوم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية وتعزيز وعي المواطنين، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، في ضوء الالتزام بتعزيز تطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية صحة أفضل للمواطنين.

وأضاف السبكي: تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مفتاحًا لتعزيز التدريب والتطوير المستمر لمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث ستتاح لهم فرص جديدة للتعلم والتدريب في الممارسات الطبية الحديثة، وسيتم تبادل الخبرات والمعرفة مع الجانب الياباني، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير المهارات الطبية للكوادر الصحية بالمنشآت الصحية للهيئة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم التركيز على تعزيز وعي المواطنين حول عدة أمراض مهمة من خلال الحملات التوعوية لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، وتوفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للمواطنين حول الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها، بطرق مبتكرة وسهلة الوصول، بما في ذلك الحملات الميدانية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد السبكي أهمية توقيع اتفاقية التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر واليابان، ودفع العلاقات الثنائية قُدمًا، ولطالما كانت العلاقات بين الدولتين راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، مبينا “قدمتا نموذجًا رائدًا في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الماضية في كافة المجالات، وستسهم اتفاقية التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصحة”.

وتابع السبكي: "إن التأثير الإيجابي على حياة المرضى هو الغرض وراء كل ما نقوم به، نحن نركز جهودنا على حلول الرعاية الصحية التي لديها القدرة الأكبر على تغيير حياة المواطنين، نحن ندعم رحلة المريض بأكملها، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج والرعاية ما بعد العلاج، لبناء مستقبل أفضل وأكثر صحة والتحول إلى نموذج أكثر استدامة".

من جانبه، قدم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، التهنئة للجانبين المصري والياباني على توقيع اتفاقية التعاون، اليوم، مشيرًا إلى أنه خطوة هامة في تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير مهنة الصيدلة والتكنولوجيا الصحية، وتعزيز التوعية الصحية لدى المواطنين في مصر، ومؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تحسين وصول المرضى إلى الرعاية الصيدلانية عالية الجودة، ويعكس التزام مصر بتوسيع شبكة التعاون مع الشركات الدوائية العالمية والمنظمات الدولية، بهدف تحقيق تطور مستدام في قطاع الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأعرب السفير أوكا هيروشي، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين المصري والياباني في مجال الرعاية الصحية، ذلك التعاون الذي سيثمر عن حزمة من البرامج التدريبية والحملات التوعوية في عدة مجالات أبرزها رعاية مرضى السرطان.

وتابع هيروشي قائلًا: “أهنئكم على نجاح مجهودات هيئة الرعاية الصحية في تحقيق أفضل رعاية صحية للمصريين، وأتمنى أن تظل الابتسامة التي لطالما نراها على وجوه الكثيرين من المرضى خلال زيارتنا للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمختلف محافظات مصر بفضل الجهود المبذولة من الفرق الصحية في خدمة ورعاية المرضى”.

وأضاف: "فخورون بالتعاون المشترك بين العديد من الهيئات والشركات اليابانية مع هيئة الرعاية المصرية بما يحقق الكفاءة الصحية، في إطار الرؤى المشتركة للدولتين والعلاقات التي تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع في القطاعات المختلفة، وأهمها الرعاية الصحية لبناء مستقبل واعد في البلاد".

وأعربت الدكتورة نيلاي تار، عن سعادتها لتوقيع اتفاقية التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل الالتزام المشترك مع هيئة الرعاية لتحسين تجربة المرضى وصحة ورفاهية الشعب المصري، من خلال العمل على الفهم الأعمق لرحلة المرضى، وتعزيز الخبرات الطبية ووصول المرضى إلى الرعاية ذات الجودة العالية، وبشكل خاص في مجالات الأورام والعلاجات التخصصية، لافتة إلى أنه سيتم التعاون مع الهيئة في مجموعة من المبادرات، بما في ذلك برامج تعليمية للأطباء والصيادلة لتزويد معارفهم ومهاراتهم، وجلسات نقاشية لفهم مسار رحلة علاج المريض والبروتوكولات المُثلى لعلاجه..

وأعرب الدكتور أمير التلواني، عن سعادته لتوقيع اتفاقية التعاون مع استيلاس فارما، بما يعزز تطوير قدرات القطاع الصحي في مصر، وإمكانات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى جودة تتواكب مع الممارسات العالمية، وبما يحقق طفرة نوعية في الخدمات بمنظومة التغطية الصحية الشاملة للمصريين، مؤكدًا أهمية مشاركة التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة مع كافة الشركاء الفاعلين، وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين.

واتفق الجانبان بموجب توقيع الاتفاقية اليوم، على التعاون لتنظيم الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والصيادلة حول رحلة علاج مرضى السرطان، وبخاصة سرطان البروستاتا، وسرطان الدم الحاد، وسرطان المثانة، وفقر الدم المرتبط بمرض الإعتلال الكُلوي المزمن، وذلك داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية ومحاضرات علمية لأطباء الأسرة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة تتناول موضوعات سرطان البروستاتا، الفحص والتشخيص المبكر، البروتوكولات الإكلينيكية والإرشادات، وكذلك التوعية حول سرطان المثانة، كما اتفق على التعاون في تنظيم حملات توعوية ميدانية للمواطنين، لتعزيز الوعي حول سرطان البروستاتا، وتقديم حملات الكشف المبكر المجانية عن أمراض البروستاتا.

تجدر الإشارة، إلى أنه شارك في إحياء اليوم العالمي للصيادلة 2023، اليوم، قادة القطاع الصحي في مصر بالقطاعين الحكومي والخاص، والجامعات المصرية، والباحثون في مجال الدواء، وشركاء النجاح من شركات الأدوية والمستحضرات الحيوية.

وشملت الفعالية، الكلمات الافتتاحية عن إحياء اليوم العالمي للصيادلة، وفيلم تسجيلي عن هيئة الرعاية الصحية ودورها في تعزيز مأمونية الدواء وسلامة المرضى بالتنسيق مع الهيئات الأخرى وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الجوائز التقديرية لتكريم الصيادلة الأكثر تميزًا، واستعراض رؤية الإتحاد الدولي للصيادلة لمهنة الصيدلة في عام 2023 وما بعده، وإبراز إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال الصيدلة وإدارة الدواء، ومجموعة من الجلسات النقاشية التي تدور حول دور الصيادلة في تطوير ودعم نظم الرعاية الصحية وفقًا لرؤية مصر 2030، والصيادلة والتطورات الصحية في مصر نحو رعاية صحية أفضل، وإرشادات الكلية الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية لكفاءات الصيدلي الإكلينيكي في إطار تطوير ممارسات الصيدلة الإكلينيكية، وإطلاق مبادرة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية من خلال نقل تجربة الصيدلة الإكلينيكية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية لكافة المنشآت الصحية الراغبة من القطاعين الحكومي والخاص والجامعات المصرية.

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